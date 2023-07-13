Добавьте всего две капли этого средства при мытье окон — результат просто шокирует: засияют чистотой

Каждая домохозяйка сталкивалась с тем, что нужно помыть окна. Однако это дело требует силы и времени. Более того, после обычного чистящего средства могут оставаться разводы. А грязь, которую принсит ветер, не всегда можно смыть с первого раза. Старший специалист по клинингу компании «Чистый Лис» раскрыл, как помыть окна при помощи пары капель средства для мытья посуды.
По словам эксперта, чтобы мыть окна в домашних условиях достаточно взять копеечное средство для посуды, которое есть в каждом доме. Оно справится с мытьем окон даже лучше профессиональной бытовой химии.
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«Все что нужно сделать, это налить теплую воду в ведро или таз и добавить две капли средства для посуды. Далее все необходимо хорошенько размешать и можно приступать к мытью окон.
Не забудьте смыть средство с окон простой теплой водой. После этого при желании можно отполировать окна сухой тряпкой или газетой, чтобы не осталось разводов», — пояснил специалист, пишет портал «А теперь внимание!».