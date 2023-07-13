Добавьте всего две капли этого средства при мытье окон — результат просто шокирует: засияют чистотой

По словам эксперта, чтобы мыть окна в домашних условиях достаточно взять копеечное средство для посуды, которое есть в каждом доме. Оно справится с мытьем окон даже лучше профессиональной бытовой химии.

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