Будут выглядеть как в молодости: раскрыты простые правила ухода за ногтями для дам 50+

Для начала, нужно отказаться от кусачек и увлажнять кутикулу ежедневно. Эксперт пояснила, что для этого можно использовать питательное растительное масло.

Также с возрастом пальцы нуждаются в большем отшелушивании, поэтому раз в неделю необходимо делать пилинг с гликолевой кислотой. Также важно мыть руки более мягким уходовым мылом, а также беречь руки от бытовой химии.

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Эксперт подчеркнула, что обычные пилочеки использовать нельзя, поэтому стоит заменить их на стеклянные. Аккуратно нужно обращаться с местом, где ногти прилегают к ложу, чтобы не травмировать кожу и не вызвать отделение от нее ногтевой пластины.

Еще не стоит пугаться появляющихся на ногтях бороздков. Их не нужно отполировывать, так как это нормальный возрастной процесс. Полировка может сильно истончить ноготь, пишет The Voice.