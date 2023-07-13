Женщинам 50+ лучше носить только такие шорты: ноги станут стройнее, изъяны будут скрыты

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Стилистка Бриджит Уэст рассказала, какая длина универсальная. Она рекомендует присмотреться к модели с завышенной талией — так фигура кажется стройнее и женственнее. Также лучше будет длина выше колена. Они смотрятся легко и непринужденно. Сочетать такие шорты можно с рубашкой или свитером. Эксперты отмечают, что нужно учитывать расцветку.

«Попробуйте шорты в вертикальную полоску или с острыми складками, чтобы вытянуть силуэт», – сказала стилистка Элизабет Косич, сообщает The Voice.

Также монохром – беспроигрышное решение. Эксперты утверждают, что женщинам в возрасте не стоит бояться показывать ноги. А чтобы шорты точно сидели идеально, их можно сшить на заказ.