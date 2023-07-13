Сразу плюс 10 лет: такие летние вещи ни в коем случае нельзя носить — безбожно состарят всех

Многие женщины стараются следить за фигурой, а также пытаются продлить молодость. Однако неправильный выбор вещей может прибавить визуально 10 килограммов или состарить. Стилисты рассказали, какие несколько летних нарядов точно лучше не носить. Они рекомендовали подумать перед покупкой таких вещей иначе можно «состариться» в такой одежде.
И первыми в списке оказались брюки кюлоты — укороченный расклешенный фасон. Несколько лет назад они стали очень популярными. Однако теперь их актуальность падает. Эксперты советуют их заменить брюками в пол.
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Многие девушки в восторге от широкополой соломенной шляпы, но она давно устарела. Если нравятся женственные аксессуары, то лучше отдать предпочтение шляпам с компактными полями.
А также юбка-плиссе в длине миди появилась во многих магазинах, но ее тоже считают антитрендом. Стилисты пояснили, что это коварная длина, которая мгновенно прибавляет возраст, сообщает Marie Claire.