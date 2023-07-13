Сразу плюс 10 лет: такие летние вещи ни в коем случае нельзя носить — безбожно состарят всех

И первыми в списке оказались брюки кюлоты — укороченный расклешенный фасон. Несколько лет назад они стали очень популярными. Однако теперь их актуальность падает. Эксперты советуют их заменить брюками в пол.

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Многие девушки в восторге от широкополой соломенной шляпы, но она давно устарела. Если нравятся женственные аксессуары, то лучше отдать предпочтение шляпам с компактными полями.

А также юбка-плиссе в длине миди появилась во многих магазинах, но ее тоже считают антитрендом. Стилисты пояснили, что это коварная длина, которая мгновенно прибавляет возраст, сообщает Marie Claire.