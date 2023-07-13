Пыль почти не придется вытирать: простой раствор — и она исчезнет

Сколько мы ни вытираем пыль – она все равно каждый день оседает на поверхностях. Чтобы сделать борьбу с пылью по-настоящему эффективной, воспользуйтесь советом специалиста по клинингу компании «Чистый Лис». Нужно сделать раствор из доступных каждому средств – его применение позволит замедлить процесс появления пыли в три раза.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Нам понадобится пара капель уксуса от 6 до 9% и немного подсолнечного масла. Разбавляем все это в теплой воде емкостью 0,5 литра и взбалтываем. После этого наносим получившийся раствор на поверхность мебели с помощью пульверизатора или обыкновенной тряпки. По эффективности такой состав не уступает ни одной полироли из магазина», – цитирует эксперта издание vnimanie.prо.