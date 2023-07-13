Пыль почти не придется вытирать: простой раствор — и она исчезнет

Сколько мы ни вытираем пыль – она все равно каждый день оседает на поверхностях. Чтобы сделать борьбу с пылью по-настоящему эффективной, воспользуйтесь советом специалиста по клинингу компании «Чистый Лис». Нужно сделать раствор из доступных каждому средств – его применение позволит замедлить процесс появления пыли в три раза.

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