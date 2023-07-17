Чем на самом деле надо подкармливать огурцы, чтобы добиться богатого урожая

Для хорошего урожая огурцов можно использовать различные удобрения:

1. Органические – навоз, перегной или компост.

2. Минеральные. Для огурцов лучше выбирать минеральные удобрения с содержанием азота, калия и фосфора.

3. Можно использовать жидкие удобрения. Их огромный выбор на полках магазинов. Нет ничего сложного в их применении, главное соблюдать пропорции при растворении в воде и добавлять во время полива.

4. Микроэлементы: огурцы также нуждаются в небольших количествах микроэлементов, таких как железо, медь, марганец и цинк, поэтому можно использовать соответствующие добавки.

Важно помнить, что каждый сорт огурцов и каждая почва могут требовать определенного состава удобрений. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать удобрения в соответствии с инструкциями производителя и проводить анализ почвы для определения ее потребностей в питательных веществах. Например, глинистые почвы – бедные. На них минеральные комплексы покажут себя значительно хуже проверенного навоза.

Что еще хочу сказать. Для того, чтобы огурчики были как на подбор нужно не только прикармливать их, но и правильно ухаживать: подвязывать, поливать, защищать от вредителей и вовремя собирать урожай. Кстати, огурцы важно собирать регулярно, так как это стимулирует рост новых плодов и предотвращает перезревание.