Глубина и количество: как правильно поливать картофель в период роста - плоды будете собирать ящиками

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Дачница Марина Сеткина дала дельные советы читателям Teleprogramma.pro.

Полив картошки следует проводить достаточно регулярно, особенно в период вегетации (роста). Оптимальный режим полива зависит от климатических условий и состояния почвы, но обычно рекомендуется поливать картошку один-два раза в неделю в период сильной жары и реже в более прохладное время.

Важно учесть следующие моменты при поливе картошки:

  1. Глубина проникновения воды. Полив картошки должен осуществляться так, чтобы вода проникала на глубину 20-30 см, где находятся корни картофеля. Слишком поверхностный полив может привести к образованию поверхностной корневой системы, что снизит устойчивость растения к засухе. Слишком глубокий полив может вызвать размывание почвы.
  2. Режим полива. Полив картошки следует проводить в утренние часы или вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать перегрева и ожогов листьев.
  3. Количество воды. Картошка требует умеренного количества влаги. Рекомендуемый объем полива для картошки - 15-20 литров воды на 1 квадратный метр почвы. Если почва слишком сухая, возможно увеличение объема полива.
  4. Контроль влажности почвы. Необходимо регулярно проверять влажность почвы вокруг картошки, чтобы предотвратить засушливость или излишнее увлажнение почвы. Лучший способ проверить влажность – это прорыхлить почву рукой или мотыгу/тяпку. Если земля сухая – поливаем, если влажная – то полив переносится на другой день.
  5. Особые условия. Если картофель переживает сильную жару, засуху, необходимо увеличить частоту полива и/или увеличить объем воды. В этих условиях также полезно сделать мульчирование - покрыть почву вокруг кустов картофеля слоем органического или искусственного материала, чтобы сохранить влагу.

Марина Сеткина. Фото: личный архив

Важно помнить, что эти рекомендации являются общими и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий выращивания картошки. Регулярное наблюдение за растениями и их потребностями поможет определить оптимальный режим полива.

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