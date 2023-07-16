Глубина и количество: как правильно поливать картофель в период роста - плоды будете собирать ящиками

Полив картошки следует проводить достаточно регулярно, особенно в период вегетации (роста). Оптимальный режим полива зависит от климатических условий и состояния почвы, но обычно рекомендуется поливать картошку один-два раза в неделю в период сильной жары и реже в более прохладное время.
Важно учесть следующие моменты при поливе картошки:
- Глубина проникновения воды. Полив картошки должен осуществляться так, чтобы вода проникала на глубину 20-30 см, где находятся корни картофеля. Слишком поверхностный полив может привести к образованию поверхностной корневой системы, что снизит устойчивость растения к засухе. Слишком глубокий полив может вызвать размывание почвы.
- Режим полива. Полив картошки следует проводить в утренние часы или вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать перегрева и ожогов листьев.
- Количество воды. Картошка требует умеренного количества влаги. Рекомендуемый объем полива для картошки - 15-20 литров воды на 1 квадратный метр почвы. Если почва слишком сухая, возможно увеличение объема полива.
- Контроль влажности почвы. Необходимо регулярно проверять влажность почвы вокруг картошки, чтобы предотвратить засушливость или излишнее увлажнение почвы. Лучший способ проверить влажность – это прорыхлить почву рукой или мотыгу/тяпку. Если земля сухая – поливаем, если влажная – то полив переносится на другой день.
- Особые условия. Если картофель переживает сильную жару, засуху, необходимо увеличить частоту полива и/или увеличить объем воды. В этих условиях также полезно сделать мульчирование - покрыть почву вокруг кустов картофеля слоем органического или искусственного материала, чтобы сохранить влагу.
Марина Сеткина. Фото: личный архив
Важно помнить, что эти рекомендации являются общими и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий выращивания картошки. Регулярное наблюдение за растениями и их потребностями поможет определить оптимальный режим полива.
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