Глубина и количество: как правильно поливать картофель в период роста - плоды будете собирать ящиками

Полив картошки следует проводить достаточно регулярно, особенно в период вегетации (роста). Оптимальный режим полива зависит от климатических условий и состояния почвы, но обычно рекомендуется поливать картошку один-два раза в неделю в период сильной жары и реже в более прохладное время.

Важно учесть следующие моменты при поливе картошки: