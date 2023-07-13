Как не набрать вес на отдыхе: 3 главных совета тренера

Выбравшись на отдых в отель «все включено», многие не могут себя ограничивать – и в результате набирают, как минимум, несколько килограммов. А ведь избежать этого довольно просто – нужно лишь соблюдать три правила. Об этом рассказал тренер Роман Филиппенко. Первое – перед отпуском нельзя садиться на строгую диету.

«Если хотите подготовиться к отпуску, советую за 2-3 недели до планируемой поездки нормализовать свой рацион питания и добавить физическую активность, можно делать зарядку по утрам и выполнять часовые прогулки. Помните, что чем больше вы голодаете перед отлетом в теплые страны, тем больше вероятность набрать вес во время отдыха», - советует Филиппенко.

Второе – перед каждым приемом пищи нужно выпивать 1-2 стакана воды: это поможет снизить чувство голода. Третье – после еды нужно не ложиться, а отправляться гулять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».