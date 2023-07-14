Шпалеры, азот, фосфор и калий: как ухаживать за помидорами в июле - секреты от бывалой дачницы

Помидоры - капризные растения. И за ними надо правильно ухаживать, иначе урожая вы не дождетесь.

Садовод Марина Сеткина рассказала Teleprogramma.pro, что на самом деле нужно томатам в июле и что надо обязательно сделать.

1. В июле температура на улице может быть высокой, поэтому помидоры могут нуждаться в дополнительном поливе. Они лучше всего растут во влажной почве, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызывать гниение корневой системы. Поливайте помидоры утром или вечером, чтобы как можно больше влаги ушло растениям, а не испарилось.

2. Так как помидоры растут вверх, им нужна поддержка для правильного роста и развития. Используйте шпалеры или любые другие удобные конструкции, чтобы поддерживать растения. Так они не будут падать и ломаться.

3. Помидоры нуждаются в питательных веществах для процветания, поэтому регулярно подкармливайте их удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Следуйте инструкциям на упаковке удобрения для правильного применения.

4. Чистый дачный участок уменьшает риск возникновения болезней и позволяет помидорам получить больше света и питательных веществ. Регулярно удаляйте сорняки и больные листья, чтобы сохранить растения здоровыми.

5. Помидоры могут стать целью различных вредителей, таких как тля, моль и клещ. Натуральные способы защиты, такие как использование марганцовки или настойки чеснока, прекрасно отпугивают вредителей.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить здоровый рост и развитие помидоров в июле и получить хороший урожай.