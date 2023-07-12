Нужен полиэтиленовый мешок и копеечное средство: налет с душевой лейки исчезнет без усилий

Во многих дома жесткая, поэтому на смесителях остается налет. Сложнее ситуация с душевыми лейками, которые начинают забиваться. Быстро избавиться от известкового налета поможет простое вещество, которое есть у каждого на кухне. Усилий прикладывать не придется.
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Для этого понадобится полиэтиленовый пакет. В него нужно налить немного уксуса, а потом надеть мешок на грязную лейку и зафиксировать резинкой.
Получившуюся конструкцию надо просто оставить ровно на час, а затем снять пакет. Как пишет сайт belnovosti, душевая лейка будет сиять чистотой — от налета не останется ни следа.