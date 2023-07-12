На улице начнут смеяться в голос: эти распространенные ошибки уничтожают образ любой женщины 40+

Многие женщины стремятся выглядеть привлекательно. Однако с годами нужно тщательнее выбирать наряды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Эксперты рассказали, что есть ошибки в стиле, которые совершают большинство женщин старше 40 лет. Они пояснила, что не нужно делать, чтобы выглядеть моложе и ловить на себе восхищенные взгляды.
Первая распространенной ошибкой они назвали наряды исключительно длины макси. Такие юбки и платья актуальны, но в гардеробе должны быть и другие варианты нарядов. А также нужно с осторожностью носить длину мини, так как они порой смотрятся неуместно на 40-летних.
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Еще многие дамы в возрастом начинают носить только темные цвета. Однако нужно выбирать оттенки, которые подчеркивают внешность и скрывают недостатки. Порой правильная гамма даже скрывает возраст. Стилисты отмечают, что пестрые наряды могут выглядеть нелепо, поэтому с ним надо быть осторожнее.
По мнению экспертов, ужасен гардероб, в котором только вещи свободного кроя. Они не только редко выглядят стильно, но и нарушают пропорции фигуры, подчеркивает MarieClaire.
Среди популярных ошибок также ношение джинсов с низкой посадкой. Они могут показать все недостатки фигуры, поэтому лучше выбирать высокую посадку. Еще дамы в возрасте носят«романтичный» декор, который выражается в рюшах, стразах и кружеве. Но в 2023 году в тренде минимализм, а также классические тона.