У хороших хозяек на кухне есть два вида: как правильно выбрать масло

Масло используется при жарке, а также добавляется в салаты. Но не все знают, что нужно использовать разные виды масла. Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, как правильно выбирать хороший продукт. Для начала нужно определиться с тем, для чего нужно масло. Надо почитать состав и оценить внешний вид бутылки.
«Обязательно обратите внимание на условия хранения в магазине, срок годности и не забывайте и дома хранить масло правильно», — советует Завьялова.
Эксперт добавила, что на кухне должно быть как минимум два вида подсолнечного масла. Речь идет про рафинированное и нерафинированное. Первое используется для жарки, а второе для салатов, так как обладает нейтральным вкусом и запахом.
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«Если температурной обработки не предвидится, и нужен ярко выраженный аромат подсолнечных семечек, «солнечный» вкус масла, например, в винегрете или других салатах, то стоит выбрать нерафинированное масло.
Оно, в отличие от более очищенного продукта, проходит лишь механическую фильтрацию, сохраняя вкус и запах. Конечно, на таком масле можно жарить (если нет рафинированного), но будьте готовы, что нерафинированное масло при жарке горит и пенится», – пишет портал «А теперь внимание!».