У хороших хозяек на кухне есть два вида: как правильно выбрать масло

Эксперт добавила, что на кухне должно быть как минимум два вида подсолнечного масла. Речь идет про рафинированное и нерафинированное. Первое используется для жарки, а второе для салатов, так как обладает нейтральным вкусом и запахом.

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