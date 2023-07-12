Идеально маскируют седину: четыре лучшие осветляющие краски для волос — недорогие и бережные

В список попала краска Professional Blond Performance White Classic. Отмечается, что наносится средство равномерно и не вредит прядкам, а стоит меньше 1000 рублей за флакон.

Также получила хорошую оценку краска Kapous Bleaching Powder. Она может осветлить волосы сразу на шесть уровней тона, избегая появления эффекта желтизны. Но после него нужно наносить специальный бальзам. Цена также невысокая, чуть больше 500 рублей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Попала в список краска Garnier Color Sensation. Она стойкая и придает блеска волосам. Цена у нее крайне бюджетная – около 300 рублей.

Порошок для окрашивания Essem Hair Studio Professional Blond Art защищает и тонизирует волосы. Также плюсом является то, что средство обладает эффектом восстановления. Цена у него также низкая – менее 500 рублей.