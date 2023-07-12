Лучше не позориться: в такой летней обуви категорически нельзя появляться в приличном обществе

И точно лучше отказаться от туфлей, босоножек и другой обуви с перфорацией. В них летом нога дышит, но выглядят они старомодно и очень нелепо.

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Также туфли на тонком высоком каблуке и скрытой платформе считаются вульгарными. Если очень нравится обувь на каблуке, то выбирайте устойчивые варианты. Более того, толстый каблук — тренд сезона.

Кроксы и подобная резиновая обувь стала популярна благодаря удобству. Однако их считают верхом безвкусицы. Поэтому, надевая кроксы, стоит помнить, что они не выглядят элегантно, сообщает Marie Claire.