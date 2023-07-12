Лучше не позориться: в такой летней обуви категорически нельзя появляться в приличном обществе

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Образ помогает показать характер и настроение. А также многое может сказать о женщине. Стилисты отметили, что не стоит носить некоторую летнюю обувь, чтобы не стать дамой без вкуса. Более того, такие модели ни в коем случае нельзя надевать в приличное общество.
И точно лучше отказаться от туфлей, босоножек и другой обуви с перфорацией. В них летом нога дышит, но выглядят они старомодно и очень нелепо.
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Также туфли на тонком высоком каблуке и скрытой платформе считаются вульгарными. Если очень нравится обувь на каблуке, то выбирайте устойчивые варианты. Более того, толстый каблук — тренд сезона.
Кроксы и подобная резиновая обувь стала популярна благодаря удобству. Однако их считают верхом безвкусицы. Поэтому, надевая кроксы, стоит помнить, что они не выглядят элегантно, сообщает Marie Claire.