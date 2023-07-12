Смесь риса и чая удивит неожиданным эффектом: станете так делать постоянно

Рис имеется в любом доме – из него можно сварить вкусную кашу или плов. Но эта крупа незаменима и в другом деле. Возьмите несколько лоскутков натуральной ткани – например, хлопка или льна. На каждый лоскуток насыпьте небольшую горку риса, добавьте щепотку ароматного листового чая и несколько капель любого эфирного масла на ваш выбор.

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При этом надо помнить, что разные ароматы обладают различными свойствами: гвоздика, корица, жасмин бодрят и тонизируют, а роза, сандал и лаванда, напротив – расслабляют. Кусочек ткани нужно завязать в узелок – у вас получился натуральный ароматизатор. Эти самодельные мешочки можно положить на открытые полки в квартире и в шкаф с одеждой: повсюду воцарится легкий приятный аромат.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала MrsNatalie