Зачем солить лед: эта фишка серьезно выручит в летнюю жару

Все знают, что соль придает вкус множеству блюд – ее принято добавлять даже в сладкую выпечку. А вот зачем посыпать солью лед – известно немногим. Оказывается, соль увеличивает охлаждающее действие льда. Ее используют в тех случаях, когда необходимо срочно что-то заморозить.

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Иногда требуется быстро охладить или заморозить, к примеру, бутылку воды или шампанского. Для этого нужно насыпать в глубокую миску или ведерко кубики льда, сверху посыпать их солью, и на этой смеси устроить бутылку. Буквально через 15 минут вы получите нужный эффект – жидкость охладится до желаемой температуры. Более того – если вы резко ударите этой бутылкой по чему-нибудь твердому, произойдет мгновенная заморозка: жидкость внутри бутылки станет льдом.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала JitZdorovo