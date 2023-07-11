Прибавят возраст и вес — срочно снимите: эти убогие вещи категорически нельзя носить женщинам

И точно опасны костюм с цветочным принтом, которые в мин испортят фигуру, если на наряде неправильный рисунок. Неактуальная расцветка смотрится нелепо, а также создает ассоциации с пенсионерками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Не лучшим вариантом могут стать многоярусные платья. Они больше подходит юным девочкам, чем взрослым женщинам. Стоит учитывать, что свободный крой без талии превращает фигуру в шар, визуально добавляя лишний вес.

Главным антитрендом считаются хлипкие майки в спортивном стиле с потертыми надписями и неровным краем. Раньше они были у каждой модницы. Но теперь такие модели уже нещадно устарели, сообщает «Я Покупаю».