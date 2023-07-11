Превратят в молодую красотку: какие пять вещей легко скрывают возраст — необходимо купить

Не стоит забывать про обувь. Стилисты рекоменудют присмотреться к сандалиям, лоферам или балеткам. Они должны быть комфортными, а также выглядеть стильно. В таком случае обувь скроет возраст.

А вот пальто — универсальная классика, но его тоже выбирать надо тщательно. В этом сезоне в тренде благородные коричневые оттенки, пишет woman.ru.

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Головные уборы носят не все, но они могут стать акцентом в образе. На них не должно быть много деталей, иначе подчеркнуты будут все возрастные изменения на лице. Предпочтительнее будут минималистичные шапки, которые почти во всех ситуациях маскируют возраст. А если нравятся украшения, то лучше носить изделия из металла или кожи, которые молодят женщин.