Превратят в молодую красотку: какие пять вещей легко скрывают возраст — необходимо купить

Многие девушки хотят скрыть свой возраст. Это легко сделать с помощью правильной одежды. Эксперты рассказали, какая одежда сделает это лучше всего. При составлении гардероба важно применять эти правила, тогда образы точно омолодят.
Для начала стилисты отметили, что лучше обратить внимание на вещи с растительными мотивами. Но важно, чтобы принты на них были современными и динамичными. Также могут омолодить животные расцветки.
Не стоит забывать про обувь. Стилисты рекоменудют присмотреться к сандалиям, лоферам или балеткам. Они должны быть комфортными, а также выглядеть стильно. В таком случае обувь скроет возраст.
А вот пальто — универсальная классика, но его тоже выбирать надо тщательно. В этом сезоне в тренде благородные коричневые оттенки, пишет woman.ru.
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Головные уборы носят не все, но они могут стать акцентом в образе. На них не должно быть много деталей, иначе подчеркнуты будут все возрастные изменения на лице. Предпочтительнее будут минималистичные шапки, которые почти во всех ситуациях маскируют возраст. А если нравятся украшения, то лучше носить изделия из металла или кожи, которые молодят женщин.