Добавьте соли и посмотрите, что произойдет — эффект от стирки точно впечатлит

На одежде полотенцах часто образуются пятна, которые сложно вывести. Порой капли крови не отстирываются сразу. Это может привести к тому, что вещь придется выбросить. Однако сотрудник компании по производству ткани Pound a Meter Шадман Кадер раскрыл секрет эффективной борьбы с пятнами крови на одежде. От них избавиться можно легко и просто.
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Во-первых, стирать вещи с пятнами крови категорически нельзя в горячей воде. Если так сделать, то кровь только еще больше впитается в материал. Поэтому стирать нужно в холодной воде. А для эффективности следует смешать две столовые ложки соли с четырьмя стаканами холодной воды.
«Замочите грязную одежду в этом растворе на 30 минут, затем прополощите и постирайте как обычно», — пояснил Кадер в беседе с порталом express.