Добавьте соли и посмотрите, что произойдет — эффект от стирки точно впечатлит

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Во-первых, стирать вещи с пятнами крови категорически нельзя в горячей воде. Если так сделать, то кровь только еще больше впитается в материал. Поэтому стирать нужно в холодной воде. А для эффективности следует смешать две столовые ложки соли с четырьмя стаканами холодной воды.