Цвета богатства и роскоши: какие три оттенка в одежде всегда выглядят дорого

Фото: freepik.com

Дизайнер рассказала, какие три цвета выглядят роскошно.

Наряды важно подбирать не только модные, но подходящие по гамме. Правильное сочетание оттенков в одежде всегда смотрится выигрышнее. Дизайнер Валерия Антонова назвала три цвета в одежде, которые всегда выглядят дорого. По ее словам, эти оттенки ассоциируются с богатством и роскошью. Их точно стоить иметь в гардеробе. 

И в список попал белый цвет. По словам эксперта, он всегда смотрится шикарно. Его относят к роскошным, так как он очень маркий, поэтому выбирают его часто богатые люди. Особенно эффектно выглядит образ с однотонными вещами этого цвета.

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Также все оттенки бежевого ассоциируются с элегантностью.  За последние годы этот цвет завоевал любовь модниц по всему миру.

Можно присмотреться к нарядам синего цвета, который никогда не выйдет из моды. Особенно роскошными выглядят его оттенки ультрамарин и кобальт.

«Одежда кобальтового цвета выглядит шикарно и изысканно, особенно рубашки и пиджаки. Этот оттенок также подходит всем, независимо от цвета кожи», — поделилась Валерия, пишет портал «Страсти».

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