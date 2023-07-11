Цвета богатства и роскоши: какие три оттенка в одежде всегда выглядят дорого

Наряды важно подбирать не только модные, но подходящие по гамме. Правильное сочетание оттенков в одежде всегда смотрится выигрышнее. Дизайнер Валерия Антонова назвала три цвета в одежде, которые всегда выглядят дорого. По ее словам, эти оттенки ассоциируются с богатством и роскошью. Их точно стоить иметь в гардеробе.
И в список попал белый цвет. По словам эксперта, он всегда смотрится шикарно. Его относят к роскошным, так как он очень маркий, поэтому выбирают его часто богатые люди. Особенно эффектно выглядит образ с однотонными вещами этого цвета.
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Также все оттенки бежевого ассоциируются с элегантностью. За последние годы этот цвет завоевал любовь модниц по всему миру.
Можно присмотреться к нарядам синего цвета, который никогда не выйдет из моды. Особенно роскошными выглядят его оттенки ультрамарин и кобальт.
«Одежда кобальтового цвета выглядит шикарно и изысканно, особенно рубашки и пиджаки. Этот оттенок также подходит всем, независимо от цвета кожи», — поделилась Валерия, пишет портал «Страсти».