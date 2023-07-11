Идеально для женщин 40+: раскрыты стилистические трюки, чтобы омолодиться на 10 лет — как правильно одеваться

Многие девушки составляют гардероб, просто покупая вещи, которые приглянулись. Однако если соблюдать правила, то внешний вид может производить фурор. Стилисты рассказали, что женщинам старше 40 лет стоит обратить внимание на эти стилистические трюки, которые помогут визуального омолодиться с помощью одежды. Отмечается, что такие зрители помогут зрительно скинуть до 10 лет.
По словам экспертов, при составлении образов нужно помните о правиле объемов. Не нужно одеваться только в обтягивающую одежду, или наоборот, выбирать лишь вещи оверсайз. Тут важно соблюдать баланс, поэтому объемный низ должен сочетаться с облегающим верхом — и наоборот.
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При выборе классических нарядов, стоит отдавать предпочтение только трендовым вещам. Если наряды устаревшие, то это визуально будет прибавлять года. Смело носите оверсайз-жакеты и широкие брюки со стрелками.Они сочетаются с слингбэками — туфли с резинкой на пятке. Стилисты считают такой наряд беспроигрышным, сообщает The Voice.