Идеально для женщин 40+: раскрыты стилистические трюки, чтобы омолодиться на 10 лет — как правильно одеваться

По словам экспертов, при составлении образов нужно помните о правиле объемов. Не нужно одеваться только в обтягивающую одежду, или наоборот, выбирать лишь вещи оверсайз. Тут важно соблюдать баланс, поэтому объемный низ должен сочетаться с облегающим верхом — и наоборот.

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При выборе классических нарядов, стоит отдавать предпочтение только трендовым вещам. Если наряды устаревшие, то это визуально будет прибавлять года. Смело носите оверсайз-жакеты и широкие брюки со стрелками.Они сочетаются с слингбэками — туфли с резинкой на пятке. Стилисты считают такой наряд беспроигрышным, сообщает The Voice.