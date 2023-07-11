Неожиданный ингредиент: положите его в борщ — будет намного вкуснее

Варить борщ умеет любая хозяйка. Но не все знают о дополнительном ингредиенте, который придаст блюду особый вкус и аромат. Кроме лука, свеклы и моркови попробуйте добавить во время приготовления красный сладкий перец – получится не только красиво, но и по-настоящему вкусно: борщ станет более насыщенным.

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Просто положите мелко нарезанный перец к свекле – до того, как добавите томатную пасту. Есть еще один момент: чтобы получить яркий вкус, не берите крупную свеклу – средняя по размеру или даже мелкая будет гораздо вкуснее, советует издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».