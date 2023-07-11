Зачем натирать кран в ванной свечой: эффект вас поразит — это войдет в привычку

Обычную свечу можно использовать не только в том случае, если внезапно выключили электричество. Она пригодится и для других целей. Например, вы наверняка не знали прежде, что свечой нужно натирать кран в ванной. Только сначала вымойте сантехнику как следует, после этого возьмите парафиновую свечку и хорошенько натрите металлические краны. Какого цвета свеча – не имеет значения.

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В завершение пройдитесь по кранам мягкой тряпочкой, чтобы парафин распределился по поверхности равномерно. Такая обработка защитит металл от известкового налета – он не задержится на гладкой поверхности, капли воды будут скатываться с крана, не оставляя следов. Повторяйте манипуляцию со свечкой во время каждой уборки, и ваши краны всегда будут оставаться чистыми.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала ElenaDays