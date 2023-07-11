Сварите лимон — это нужно делать каждую неделю: незаменимое средство от опытных хозяек

Все знают, как сделать чай более вкусным и полезным с помощью лимона — но мало кому известно, что лимон можно сварить — и получить совершенно незаменимое в быту средство, которое будет вас выручать не реже, чем раз в неделю. Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте нарезанный кружочками лимон, пару веточек розмарина и несколько капель любого эфирного масла с приятным ароматом.

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Доведите до кипения, сделайте слабый огонь и варите на протяжении двух часов. Когда отвар остынет, налейте его в емкость с распылителем и обрызгайте мягкую мебель и занавески. В помещении поселится аромат свежести, который придаст жилищу особый уют. Процедуру стоит повторять каждую неделю.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала MrsNatalie