Для смелых модниц: какой маникюр в тренде в США — Дженнифер Лопес уже сделала

Многие девушки ухаживают за ногтями и каждый месяц желают маникюр. В этом году все также в тренде нюд и лаконичный дизайн. Однако иногда хочется разнообразя, поэтому, к примеру, Дженнифер Лопес решила сделать необычный маникюр. Ее выбор оценила мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина. Она призналась, что это тренд для тех, кто живет за границей, но в России женщин с таким маникюром не поймут.
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«Сейчас нет трендов как таковых. Это больше субъективное понятие для каждого человека. Плюс есть привязка к возрастным категориям. Сейчас многие любят нюдовые оттенки. А вот молодежь очень любит такие кричащие маникюры, как выбрала Лопес. У нее длинные ногти, стейпинг, блестки.
У нас в России это не особо пользуется популярностью. Это скорее элемент самовыражения, который подходит именно к периоду пубертата. Так подростки хотят выделиться и привлечь к себе внимание.
А вот для Дженнифер и страны, где она проживает, это тренд. У них в принципе нет такого, чтобы были популярны нюдовые оттенки. Они часто за собой не ухаживают, особенно американки, а Лопес латиноамериканка. Она яркая, эпатажная певица. Она может себе это позволить! Для сценического образа такой маникюр — это очень круто.
Для повседневной жизни такой дизайн – однозначно нет! А вот как элементы дополнения образа оно имеет место быть, тем более для Лопес. Тут даже с макияжем ногти гармонируют», – поделилась эксперт.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
По словам Ксении, в России очень сильно развита бьюти-сфера, а вот во многих за граничных странах сложн найти хороших мастеров по ногтям, поэтому и в моде на дизайн они отстают.
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина – мастер ногтевого сервиса.
Ксения Вахменина. Фото: Teleprogramma.pro