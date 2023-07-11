Для смелых модниц: какой маникюр в тренде в США — Дженнифер Лопес уже сделала

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«Сейчас нет трендов как таковых. Это больше субъективное понятие для каждого человека. Плюс есть привязка к возрастным категориям. Сейчас многие любят нюдовые оттенки. А вот молодежь очень любит такие кричащие маникюры, как выбрала Лопес. У нее длинные ногти, стейпинг, блестки.

У нас в России это не особо пользуется популярностью. Это скорее элемент самовыражения, который подходит именно к периоду пубертата. Так подростки хотят выделиться и привлечь к себе внимание.

А вот для Дженнифер и страны, где она проживает, это тренд. У них в принципе нет такого, чтобы были популярны нюдовые оттенки. Они часто за собой не ухаживают, особенно американки, а Лопес латиноамериканка. Она яркая, эпатажная певица. Она может себе это позволить! Для сценического образа такой маникюр — это очень круто.

Для повседневной жизни такой дизайн – однозначно нет! А вот как элементы дополнения образа оно имеет место быть, тем более для Лопес. Тут даже с макияжем ногти гармонируют», – поделилась эксперт.