Выглядит бесподобно даже на седых волосах: эта прическа настоящий суперхит лета-2023

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И наиболее удачным выбором для взрослых женщин назван удлиненный боб. По словам экспертов, такая прическа выглядит аристократично, а также обладает универсальностью — она подходит почти ко всем типам лица.Также большим плюсом боба считается увеличение объема прядей. Это улучшает виде в том случае, если волосы начали редеть.

Женщинам с тонкими волосиками точно стоит обратить внимание на короткие варианты этой стрижки. Иначе объем может пропасть полностью, подчеркивает The Voice.