Выглядит бесподобно даже на седых волосах: эта прическа настоящий суперхит лета-2023

Многие женщины следят за внешностью и особенно много внимания уделяется волосам. От прически зависит многое. Стрижка способна как прибавить несколько лет, так и сделать намного моложе. Эксперты назвали прическу, которая стала суперхитом. Они даже рекомендуют присмотреться к ней дамам старше 60 лет, так как она молодит.
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И наиболее удачным выбором для взрослых женщин назван удлиненный боб. По словам экспертов, такая прическа выглядит аристократично, а также обладает универсальностью — она подходит почти ко всем типам лица.Также большим плюсом боба считается увеличение объема прядей. Это улучшает виде в том случае, если волосы начали редеть.
Женщинам с тонкими волосиками точно стоит обратить внимание на короткие варианты этой стрижки. Иначе объем может пропасть полностью, подчеркивает The Voice.