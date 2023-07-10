Такие рубашки лучше не носить: стилисты назвали модели, которые мгновенно полнят

По словам экспертов, летом лучше отказаться от рубашек без рукавов, так как они чаще всего неудачно сидят на фигуре. И хоть в них проще пережить жару, в таких рубашках предплечья будто обрастают лишними килограммами.

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Также стоит забыть про рубашки с крупными принтами и аппликациями. Это и цветы, и геометрия и горизонтальная полоска. Такая расцветка полнит мгновенно.

Еще стилисты предупредили, что удлиненные рубашки-оверсайз должны скрыть несовершенство фигуры, но порой только все портят. Избегайте такого оверсайза, иначе верх тела будет выглядеть слишком массивным, пишет портал «Я покупаю».