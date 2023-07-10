Такие рубашки лучше не носить: стилисты назвали модели, которые мгновенно полнят

Стилисты назвали модели рубашек, которые сильно полнят большинство женщин. Они настоятельно рекомендуют отказаться от таких вещей, чтобы не выглядеть нелепо.
По словам экспертов, летом лучше отказаться от рубашек без рукавов, так как они чаще всего неудачно сидят на фигуре. И хоть в них проще пережить жару, в таких рубашках предплечья будто обрастают лишними килограммами.
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Также стоит забыть про рубашки с крупными принтами и аппликациями. Это и цветы, и геометрия и горизонтальная полоска. Такая расцветка полнит мгновенно.
Еще стилисты предупредили, что удлиненные рубашки-оверсайз должны скрыть несовершенство фигуры, но порой только все портят. Избегайте такого оверсайза, иначе верх тела будет выглядеть слишком массивным, пишет портал «Я покупаю».