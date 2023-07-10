Натуральная хна или краска: колорист раскрыла, чем безопаснее окрашивать волосы — удивитесь

Многие женщины красят волосы, чтобы выглядеть моложе. Однако есть множество вариантов, как обновить цвет локонов. В салонах наносят краску, но в домашних условиях некоторые дамы продолжают использовать хну и другие растительные краски.Тренер-колорист международного уровня и основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина призналась, что растительная краска не всегда полезнее «химической».
По словам эксперта, в хне и басме есть дубильные вещества, которые словно окутывают кутикулярные слои, создавая некую цветную пленку на волосах. И помимо того, что цветвой спектр крайне ограничен, такие красители не всегда хорошо влияют на волосы. Из-за пленки волоски становятся хрупки, их структура сильно сушится.
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«В свое время такое окрашивание было весьма популярно в силу того, что ничего другого не было. Сейчас нам доступно огромное количество вариантов более щадящего окрашивания, им и стоит отдать предпочтение», — добавила колорист, пишет портал у «А теперь внимание!».