Натуральная хна или краска: колорист раскрыла, чем безопаснее окрашивать волосы — удивитесь

По словам эксперта, в хне и басме есть дубильные вещества, которые словно окутывают кутикулярные слои, создавая некую цветную пленку на волосах. И помимо того, что цветвой спектр крайне ограничен, такие красители не всегда хорошо влияют на волосы. Из-за пленки волоски становятся хрупки, их структура сильно сушится.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».