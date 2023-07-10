Обратите на себя внимание: названа самая модная одежда для офиса, которая сделает из «серой мышки» красавицу

По словам эксперта, для офиса важно выбирать наряд из дышащего материла, который позволяет коже охлаждаться. Также лучше отдавать предпочтение исключительно светлым оттенкам.В них жара будет не так сильно чувствовать, а также вид всегда будет свежим.

Также стилист отметила, что силуэты платьев, юбок, блуз и брюк для офиса надо выбирать приталенными или полуприлегающими. Не стоит забывать про обувь, которая впервую очередь должна быть удобной. Это стоит учитывать, особенно если ноги отекают.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».