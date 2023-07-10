Обратите на себя внимание: названа самая модная одежда для офиса, которая сделает из «серой мышки» красавицу

Многие страдают летом, так как не знаю, что надеть на работу. В офис можно прийти далеко не во всем. Начальство может отругать за слишком смелый вырез или короткую юбку. Персональный стилист Анна Соколова рассказала, какие вещи стоит надевать в офис, чтобы выглядеть стильно и привлечь внимание начальства с хорошей стороны.
По словам эксперта, для офиса важно выбирать наряд из дышащего материла, который позволяет коже охлаждаться. Также лучше отдавать предпочтение исключительно светлым оттенкам.В них жара будет не так сильно чувствовать, а также вид всегда будет свежим.
Также стилист отметила, что силуэты платьев, юбок, блуз и брюк для офиса надо выбирать приталенными или полуприлегающими. Не стоит забывать про обувь, которая впервую очередь должна быть удобной. Это стоит учитывать, особенно если ноги отекают.
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«Соблюдайте дресс-код вашей компании, избегайте провокационных вырезов и разрезов, юбок, шорт, платьев длины мини, кроп-топов, кричащих цветов и принтов. Не забывайте о личном стиле, играйте с аксессуарами, а главным из них пусть будет ваша улыбка», — поделилась Соколова, пишет портал «А теперь внимание!».