Туго замотайте палец скотчем: результат вас удивит

Иногда пальцы отекают, и становится невозможно снять кольцо. Чтобы справиться с этой проблемой, часто советуют намылить руку или смазать пальцы кремом. Но и это помогает не всегда. Между тем, существует способ, о котором знают лишь немногие, хотя он очень эффективен.