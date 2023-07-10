Туго замотайте палец скотчем: результат вас удивит

Иногда пальцы отекают, и становится невозможно снять кольцо. Чтобы справиться с этой проблемой, часто советуют намылить руку или смазать пальцы кремом. Но и это помогает не всегда. Между тем, существует способ, о котором знают лишь немногие, хотя он очень эффективен.
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Нужно просто обмотать палец обыкновенным скотчем – клейкая лента поможет мгновенно освободиться из «западни» кольца. При этом вы не почувствуете ни боли, ни дискомфорта. По материалам издания vnimanie.pro и Дзен-канала «Генератор идей».