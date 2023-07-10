Простая сода волшебно повлияет на огурцы: урожай на зависть соседям

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Чтобы добиться отличного результата, необходимо взять 50 граммов соды и 50 граммов хозяйственного мыла и растворить их в 10 литрах теплой воды. Этим раствором следует опрыскать листья несколько раз, с интервалом в 4-5 дней. Это окажет самое положительное влияние на плодоношение – уже спустя пару дней вы заметите результаты, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на YouTube-канал «Сад и Огород ПРО100».