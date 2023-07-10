Осторожно: арбуз! Как не отравиться сладкой ягодой — рассказывает эксперт

Ранние арбузы могут принести не столько радости, сколько проблем. Об этом предупреждает диетолог Александра Разаренова. Она советует приобретать плоды только в официальных точках продажи и обязательно изучать документацию о качестве продукта. Дело в том, что сезонные арбузы появятся в продаже позднее — не раньше августа, а в тех, которые торговцы предлагают сейчас, содержится опасное количество нитратов.