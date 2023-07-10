Осторожно: арбуз! Как не отравиться сладкой ягодой — рассказывает эксперт

Ранние арбузы могут принести не столько радости, сколько проблем. Об этом предупреждает диетолог Александра Разаренова. Она советует приобретать плоды только в официальных точках продажи и обязательно изучать документацию о качестве продукта. Дело в том, что сезонные арбузы появятся в продаже позднее — не раньше августа, а в тех, которые торговцы предлагают сейчас, содержится опасное количество нитратов.
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Диетолог предлагает беспроигрышный способ, как определить безопасный арбуз: нужно обратить внимание на соотношение его размера и веса. Если он большой, но подозрительно легкий, это может говорить о том, что плод не успел набрать нужное количество воды и его доводили до созревания химическими веществами. Такие арбузы могут стать причиной отравления, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на интернет-издание «Радио 1».