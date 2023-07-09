Поднимут на смех на улице: какие вещи точно убивают ваш образ — такие ошибки делает каждая

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Стилист и визажист назвала главные ошибки, которые сразу портят вид девушки.

Зачастую девушки продумывают свой образ до мелочей. Наряд, обувь, аксессуары подобрать можно за минуты, но еще быстрее можно испортить вид.  Визажист и стилист по волосам Марина Гуторова рассказала про главные ошибки, которые портят любой образ. Она подчеркнула, что очень часто женщины наращивают ресницы. Такая деталь будет дешевить образ, а также раздражать окружающих, особенно если ресницы выглядят неестественно.

Часто встречаются такие ошибки в макияже, как  вечерний мейк-ап днем или  акцент на всем лице. В первом случае это выглядит неуместно, а во втором выглядит пугающе. Эксперт отметила, что важна прическа  — она должна дополнять остальной образ, но об этом многие забывают.

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Еще настоящим моветоном считаются заросшие брови. Девушки порой не уделяют этому внимание, а брови нужно регулярно корректировать, иначе вас будут считать неухоженной. Также не стоит забывать про маникюром. Он не должен быть отросшим, иначе вес образ будет испорчен, подчеркнула стилист в беседе с MarieClaire.

Главная ошибка, которую допускают женщины — слишком плотные текстуры на проблемной коже. Это не только не сделает кожу красивой, но и подчеркнет недостатки. 

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