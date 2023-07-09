Поднимут на смех на улице: какие вещи точно убивают ваш образ — такие ошибки делает каждая

Часто встречаются такие ошибки в макияже, как вечерний мейк-ап днем или акцент на всем лице. В первом случае это выглядит неуместно, а во втором выглядит пугающе. Эксперт отметила, что важна прическа — она должна дополнять остальной образ, но об этом многие забывают.

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Еще настоящим моветоном считаются заросшие брови. Девушки порой не уделяют этому внимание, а брови нужно регулярно корректировать, иначе вас будут считать неухоженной. Также не стоит забывать про маникюром. Он не должен быть отросшим, иначе вес образ будет испорчен, подчеркнула стилист в беседе с MarieClaire.

Главная ошибка, которую допускают женщины — слишком плотные текстуры на проблемной коже. Это не только не сделает кожу красивой, но и подчеркнет недостатки.