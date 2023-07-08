«Будете выглядеть так, будто молодитесь»: эти наряды на женщинах 40+ выглядят нелепо, не носите их

Первыми в списке оказались брюки-карго. В этом году они на пике популярности. Однако женщинам старше 40 лет не стоит себе покупать такие.

«Облегающие модели на резинке внизу штанин больше подойдут подросткам. В них вы будете выглядеть так, будто молодитесь», – отмечают стилисты.

Летом также многие хотят легкости и покупают платье с рюшами. Но они хорошо смотрятся на молодых девушка до 25 лет. А вот на дамах постарше такой наряд уже смотрится комично.Эксперты предлагают подобные инфантильных платья заменить на более элегантные модели.

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Еще уже вторй год в тренде топы, включая браллеты. Но она опасна тем, что подчеркивает все недочеты, которые есть на теле, особенно у 40-летних женщин. И даже если дама находится в отличной форме, она не сравнится с прелестями молодой кожи. Поэтому предпочтительнее будут топы-бандо или свободные майки с V-вырезом и цепочками на лямках, пишет портал «Я Покупаю».