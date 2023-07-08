«Будете выглядеть так, будто молодитесь»: эти наряды на женщинах 40+ выглядят нелепо, не носите их

В юном возрасте практически любые вещи хорошо сидят и выглядят стильно. Можно позволить себе все от дерзких мини до струящихся тканей. Однако в 40 лет уже нужно тщательнее выбирать вещи, чтобы не выглядеть нелепо.
Стилисты рекомендуют подбирать наряды по возрасту. Модная вещь не всегда подходит всем. Эксперты составили небольшой список таких вещей, которые зрелым дамам носить не надо.
Первыми в списке оказались брюки-карго. В этом году они на пике популярности. Однако женщинам старше 40 лет не стоит себе покупать такие.
«Облегающие модели на резинке внизу штанин больше подойдут подросткам. В них вы будете выглядеть так, будто молодитесь», – отмечают стилисты.
Летом также многие хотят легкости и покупают платье с рюшами. Но они хорошо смотрятся на молодых девушка до 25 лет. А вот на дамах постарше такой наряд уже смотрится комично.Эксперты предлагают подобные инфантильных платья заменить на более элегантные модели.
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Еще уже вторй год в тренде топы, включая браллеты. Но она опасна тем, что подчеркивает все недочеты, которые есть на теле, особенно у 40-летних женщин. И даже если дама находится в отличной форме, она не сравнится с прелестями молодой кожи. Поэтому предпочтительнее будут топы-бандо или свободные майки с V-вырезом и цепочками на лямках, пишет портал «Я Покупаю».