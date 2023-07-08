«Позволяют визуально сбросить несколько лет»: трендовые наряды, которые даже женщин 50+ превратят в молодую красавицу

Обычно возникают проблемы с выбором наряда у женщин, которым исполнилось 50 лет и больше. Хочется выглядеть стильно и привлекательно в любом возрасте, но ошибиться с нарядом очень легко. Стилисты признаются, что в этом году на вершине популярности снова оказались вещи, которые мы все носили в нулевых. И многие смело могут носить дамы элегантного возраста.
И речь про джинсовые сарафаны, которые снова на пике популярности. По словам экспертов, этот предмет гардероба могут смело носить женщины старше 50 лет. Стилист Наталья Осиновская раскрыла секреты, как носить и сочетать эти сарафаны с другой одеждой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вещи из денима позволяют визуально сбросить несколько лет. Поэтому дамы 50+ вполне могут носить джинсовые сарафаны. Что касается фасона, то следует ориентироваться на свою фигуру.
Если руки достаточно подтянутые, то можно их открывать. В противном случае лучше носить сарафан поверх футболки или водолазки. С джинсовым сарафаном идеально будут сочетаться кеды или дутые босоножки», — рассказала она, пишет портал «Городовой».