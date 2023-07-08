«Позволяют визуально сбросить несколько лет»: трендовые наряды, которые даже женщин 50+ превратят в молодую красавицу

И речь про джинсовые сарафаны, которые снова на пике популярности. По словам экспертов, этот предмет гардероба могут смело носить женщины старше 50 лет. Стилист Наталья Осиновская раскрыла секреты, как носить и сочетать эти сарафаны с другой одеждой.

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