Крепкие и длинные, как у Рапунцель: раскрыты пять хитростей, как отрастить волосы ниже талии

Многие девушки мечтают о том, чтобы их волосы были очень длинные. Из века в век роскошные локоны всегда привлекали внимание мужчин и вызывали зависть у дам. Однако уход за волосами сложный и отрастить их достаточно проблематично. Колорист Татьяна Лисина рассказала, как это сделать. Эксперт поделилась пятью хитростями, которые помогут правильно ухаживать за шевелюрой.
«Первое — это грамотное мытье. Моем кожу головы аккуратными массирующими движениями пальцев, ни в коем случае не царапаем ее ногтями. При этом распределяем пену от корней по всей длине. Волосы не нужно мочалить. Просто плавно наносите пену и смываете», — поделилась колорист.
Второе важное правило — использование качественных уходовых средств. Эксперт отметила, что нужно выбирать бальзамы и маски под тип волос. А вот при выборе шампуня нужно учитывать тип кожи головы.
Третья хитрость – правильная сушка волос. Нужно выбирать щадящую температуру фена и скорость, а также сушить волосы любой длинны не больше 20 минут. А вот выпрямляющие утюжки лучше убрать подальше, а если их все же использовать, то только с термозащитным средством.
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По словам Лисиной, категорически нельзя по одной пряди проходить семь раз, чтобы добиться большей гладкости. Волосы станут ломкими и отрастить их не получится.
Четвертая хитрость — запрещается расчесывать волосы в мокром виде, так как это может их травмировать. Всегда сначала их просушите, и только потом расчесывайте.
«Пятое — не расчесывайте волосы, протягивая расческу от корней до кончиков волос. Это негативно отражается на их структуре. Еще очень важно регулярно подстригать кончики волос: хотя бы раз в 2 месяца для того, чтобы сохранить эстетику и более ровный срез», — заявила эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».