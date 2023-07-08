Крепкие и длинные, как у Рапунцель: раскрыты пять хитростей, как отрастить волосы ниже талии

«Первое — это грамотное мытье. Моем кожу головы аккуратными массирующими движениями пальцев, ни в коем случае не царапаем ее ногтями. При этом распределяем пену от корней по всей длине. Волосы не нужно мочалить. Просто плавно наносите пену и смываете», — поделилась колорист.

Второе важное правило — использование качественных уходовых средств. Эксперт отметила, что нужно выбирать бальзамы и маски под тип волос. А вот при выборе шампуня нужно учитывать тип кожи головы.

Третья хитрость – правильная сушка волос. Нужно выбирать щадящую температуру фена и скорость, а также сушить волосы любой длинны не больше 20 минут. А вот выпрямляющие утюжки лучше убрать подальше, а если их все же использовать, то только с термозащитным средством.

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По словам Лисиной, категорически нельзя по одной пряди проходить семь раз, чтобы добиться большей гладкости. Волосы станут ломкими и отрастить их не получится.

Четвертая хитрость — запрещается расчесывать волосы в мокром виде, так как это может их травмировать. Всегда сначала их просушите, и только потом расчесывайте.