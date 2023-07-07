Приколите к матрасу булавку — выручит в проблемной ситуации

Обычная булавка может выручить в самых разных обстоятельствах. Например, попробуйте приколоть ее к матрасу. Это станет отличным выходом, если на простыне нет резинки, и она по ночам скручивается и сползает. Можно просто прикрепить углы простыни к матрасу булавками – и проблема исчезнет сама собой.

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Есть еще один вариант. Пришейте пуговицы к углам матраса, только возьмите пуговицы на ножках. А потом обмотайте ткань простыни на пуговице обыкновенной канцелярской резинкой. Это тоже поможет удержать простыню на своем месте.

По материалам изданий vnimanie.pro и vplate.ru