Если стричься совсем не хочется: пять способов, как освежить прическу без кардинальных перемен — беспроигрышные варианты

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«Иногда даже небольшие изменения в прическе, такие как использование аксессуаров, могут значительно улучшить внешний вид.

Экспериментируйте с продуктами для стайлинга. Разные средства могут придать волосам объем, текстуру, блеск или фиксацию там, где нужно. Попробуйте использовать различные гели, муссы, лак или воск для волос.

Измените цвет волос. Даже небольшое вмешательство в цвет может полностью обновить ваш образ. Рассмотрите возможность тонирования или добавление контрастных прядей, если не хотите меня оттенок волос.

Попробуйте новую укладку. Если вы обычно носите волосы на прямой пробор, попробуйте сдвинуть пробор вбок или сделать прическу с объемными завитками. Экспериментируйте с разными методами укладки, чтобы найти наиболее подходящий для вас вариант.

Беспроигрышным вариантом станет челка или переход у лица.

Ухаживайте за волосами. Регулярное мытье, увлажнение и стрижка помогут им выглядеть здоровыми, блестящими и красивыми.

Если вы не уверены, как улучшить свою прическу самостоятельно, обратитесь за помощью к парикмахеру. Он сможет предложить вам различные варианты и внесет изменения, подходящие именно вам», – поделилась эксперт.