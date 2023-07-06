Ошибка, из-за которой придется выбросить всю косметику: предупреждение эксперта

Многие женщины привыкли держать косметические кремы, маски, сыворотки и прочие средства в ванной комнате. Как оказалось, это большая ошибка: так кремы и маски теряют большую часть своей эффективности. По словам косметолога Елены Кузнецовой, в ванной для ухаживающей косметики — неподходящая температура.

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«В инструкции к косметике написана температура, при которой ее нужно хранить. Поэтому читайте ее внимательно. В целом, большинству средств подходит диапазон от 8 до 25 градусов», — приводит слова косметолога издание vnimanie.pro со ссылкой на «Городовой».

Между тем в ванной часто сохраняется температура выше 25 градусов — из-за горячей воды и пара. А значит, все полезные компоненты в кремах разрушаются.