Осторожно: из-за этой мелочи вас могут не пустить в самолет!

Прежде чем отправляться в аэропорт, предвкушая приятный отпуск, загляните в паспорт и убедитесь в том, что вы похожи на свою фотографию в нем. Это не шутка: если сотрудники таможни не найдут сходства, вас никуда не пустят. Именно так случилось с 29-летним Томи Грейнджером, которого не пустили из Лос-Анджелеса в Австралию: таможенники решили, что на фото в паспорте — не он.

Дело не в разгульной вечеринке накануне. Совсем наоборот: Томи перестарался с омолаживающими процедурами, которыми очень увлекается. Незадолго до отпуска он сделал подтяжку лица. В результате перестал походить на собственное фото в паспорте и вынужден был остаться дома.

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Но эксперты предупреждают: к подобному эффекту могут привести не только пластические операции, но и, например, чрезмерный макияж или злоупотребление горячительными напитками.

По материалам изданий vnimanie.pro и tonkosti.ru