Их сметают с полок: названы самые модные украшения этого лета, которые украсят любой образ

По ее словам, любой летний образ превосходно украсят броши, серьги, подвески в виде птиц, бабочек и других крылатых насекомых. Также остаются актуальными флористические мотивы — цветы, лепестки или цветочные узоры.

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Также эксперт отметила, что модными в этом сезоне останутся украшения необычной формы. Можно смело покупать многослойные комплекты: серьги-хаггисы, пусеты, парные или одиночные серьги и каффы.

Особенно актуально экспериментировать. К примеру, смелые персоны могут носить сразу несколько разных цепочек, колец или браслетов, пишет сайт «Известия».