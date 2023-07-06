Их сметают с полок: названы самые модные украшения этого лета, которые украсят любой образ

Каждая девушка не только платьями и туфлями наполняет гардероб. Любой образ требует аксессуаров. И украшения могут подчеркнуть индивидуальность. Директор по продукту ювелирного холдинга Sokolov Елена Ракутина раскрыла, какие украшения будут самыми модными этим летом. Она назвала несколько хитов сезона.
По ее словам, любой летний образ превосходно украсят броши, серьги, подвески в виде птиц, бабочек и других крылатых насекомых. Также остаются актуальными флористические мотивы — цветы, лепестки или цветочные узоры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также эксперт отметила, что модными в этом сезоне останутся украшения необычной формы. Можно смело покупать многослойные комплекты: серьги-хаггисы, пусеты, парные или одиночные серьги и каффы.
Особенно актуально экспериментировать. К примеру, смелые персоны могут носить сразу несколько разных цепочек, колец или браслетов, пишет сайт «Известия».