Заменят все очки: такой аксессуар носят голливудские звезды — главный тренд лета 2023 года, который стоит купить

К слову, голливудские красотки уже выгуляли этот аксессуар. В белых очках были замечены Марго Робби, Хайди Клум и другие именитые персоны.

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Стилисты подчеркивают, что очки могут быть в любом стиле и форме. Важно подбирать аксессуар, исходя из ваших предпочтений и формы лица, чтобы он подчеркнул вашу красоту, пишет сайт Woman.ru.