Заменят все очки: такой аксессуар носят голливудские звезды — главный тренд лета 2023 года, который стоит купить

Лето всегда становится временем платьев, шорт, шляпок и солнцезащитных очков. Именно этот аксессуар может придать образу шика. Однако их такой большой выбор, что можно растеряться. Эксперты рассказали, какому виду очков лучше отдать предпочтение этим летом. Они отметили, что трендом стал аксессуар в заметной белой оправе. Именно такие очки оказались на пике тренда.
К слову, голливудские красотки уже выгуляли этот аксессуар. В белых очках были замечены Марго Робби, Хайди Клум и другие именитые персоны.
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Стилисты подчеркивают, что очки могут быть в любом стиле и форме. Важно подбирать аксессуар, исходя из ваших предпочтений и формы лица, чтобы он подчеркнул вашу красоту, пишет сайт Woman.ru.