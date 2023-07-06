4 правила выбора вкусной клубники на рынке: будет сладкой и ароматной

Чтобы выбрать на рынке сладкую клубнику, ее не обязательно пробовать — тем более что это негигиенично. Во-первых, обратите внимание на цвет ягод: они должны быть ярко-красными, без пятен и подгнивших следов. Во-вторых, качественная спелая клубника обязательно имеет выраженный приятный аромат, который ни с чем не спутаешь.

В-третьих, присмотритесь к хвостику и листикам. Спелая и недавно собранная ягода имеет ярко-зеленые и упругие листочки. Если они пожухли, пожелтели и увяли — значит, клубника собрана давно и потеряла уже и вкус, и пользу.

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Наконец, четвертый важный момент — размер ягод. Если вы видите крупные — «одна в одну» — клубничины, то можно не сомневаться: их вырастили с использованием химических удобрений, а значит, такие ягоды принесут больше вреда, чем пользы. Самая вкусная и полезная клубника имеет средний размер.

По материалам издания vnimanie.pro и фудблогера Олеси Вороновой