Реанимируете убитые хлоркой волосы мгновенно: нужно сделать простые манипуляции — ахнете от результата

Многие девушки трепетно относятся к волосам. Много денег уходит на уход за ними, особенно у крашенных блондинок. Но летом на волосы действует солнце, а также просто убивает их хлорированная вода в бассейнах. Тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина дала советы, как восстановить волосы после плавания в бассейне.
Самое очевидно, что можно сделать перед плаванием — надеть резиновую шапочку, которая защитит волосы от агрессивного воздействия хлора. Но не всем она идет, а кто-то просто не хочет тратить на нее деньги. В таком случае волосы нужно качественно промывать волосы после водных процедур, а также ополоснуть мыльным раствором, использовать маски и увлажняющее молочко.
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А вот после приезда домой с курорта необходимо посетить парикмахера, чтобы эксперт помог восстановить структуру поврежденных волос.
«Скорее всего, он предложит вам шампунь глубокой очистки. Далее он нанесет на волосы питательную маску и обработает двухфазным средством в финале. Некоторые девушки пытаются восстановить волосы в домашних условиях. Но делать этого не стоит: вы же не лечите зубы дома. Точно также и с волосами: доверьте их профессионалам», — отметила Лисина, пишет портал «А теперь внимание!».