Реанимируете убитые хлоркой волосы мгновенно: нужно сделать простые манипуляции — ахнете от результата

Самое очевидно, что можно сделать перед плаванием — надеть резиновую шапочку, которая защитит волосы от агрессивного воздействия хлора. Но не всем она идет, а кто-то просто не хочет тратить на нее деньги. В таком случае волосы нужно качественно промывать волосы после водных процедур, а также ополоснуть мыльным раствором, использовать маски и увлажняющее молочко.

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А вот после приезда домой с курорта необходимо посетить парикмахера, чтобы эксперт помог восстановить структуру поврежденных волос.