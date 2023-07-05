Купите их сейчас — хватит на долгие годы: девушкам 30+ назвали семь самых необходимых вещей в гардеробе

Женщинам порой сложно найти вещь, которая бы им понравилась, а некоторые наряды носятся один день, а потом лежат на полке. Однако эта проблема не возникает, если правильно подобрать гардероб. Стилисты назвали семь вещей, которые обязательно должны быть у каждой девушки за 30. Такая одежда и аксессуары помогут создать статусные и дорогие образы на годы вперед.
По словам экспертов, чтобы выглядеть изысканно, можно обзаведитесь хорошим шелковым платьем. Его можно носить в театр, на вечеринку и в ресторан. А если такое платье стилизовать аксессуарами, обувью, строгим жакетом или джинсовкой оверсайз, то каждый раз образ будет новым.
Также незаменимым является брючный костюм из качественной ткани. Его можно сочетать с блузами и футболками, а жакет можно носить отдельно с бермудами или джинсами. Стилисты советуют обзавестись блузками, которые выглядят нарядно и дорого. Они придадут изюминку вашим лукам.
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Юбка А-силуэта всегда придает женственности, но важно выбрать правильный цвет. Подойдут благородные оттенки: шоколадный, пыльно-розовый, малахитовый. Всегда круто выглядят джинсы, подобранные по фигуре. Стоит потратить время и найти свою идеальную пару.
Не менее важно иметь хорошую пару обуви. Туфли-лодочки с острым носом подойдут к почти любому наряду. Они будут сочетаться и с брючным костюмом, и с юбкой, и с джинсами. Завершит стильный аутлук качественная сумка из кожи или премиальной экокожи. Выбирайте лаконичную модель, чтобы она максимально подходила под весь гардероб, сообщает портал «Я покупаю».