Приколите булавку к носку: теперь вы станете делать это постоянно

В любом доме всегда найдется несколько обыкновенных булавок. И опытные хозяйки всегда найдут им применение. Например, вы когда-нибудь пробовали стирать белье с использованием булавки? А ведь это может стать вашим любимым лайфхаком!

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Речь идет о носках: после стирки порой трудно разобрать их по парам, да и время на это тратить жаль. Выручит булавка: перед стиркой просто скрепите каждую пару. Тогда они останутся «неразлучными» — и вы сэкономите нервы и время.

По материалам изданий vnimanie.pro и furnishhome.ru