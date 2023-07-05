Плесень исчезнет безвозвратно: простой и дешевый способ

Плесень часто появляется в ванной, она может покрыть стены душевой кабины и приносит немало огорчений хозяевам: избавиться от нее не так-то просто. Однако есть один способ, который точно поможет. Для начала защитите лицо и дыхательные пути маской, а руки – резиновыми перчатками. Теперь возьмите лимонную кислоту.
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«Народное средство, которое хорошо справляется с грибком — это лимонная кислота. Насыпьте ее на проблемные места и оставьте минут на десять. Потом смойте теплой водой, и налет отойдет», - приводит слова клинера и блогера Полины Савельевой издание vnimanie.pro со ссылкой на издание «Городовой».