Зачем натирать телефон зубной пастой: без этого не обойтись

Зубная паста имеется в каждом доме — без нее не обойтись, если хотите иметь здоровые зубы. Однако знающие люди применяют ее и по иному назначению. Вы удивитесь, но они натирают зубной пастой мобильный телефон.

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Для этого нужно совсем чуть-чуть пасты. Ее нужно нанести в центр экрана и аккуратно растереть по всей поверхности на протяжении нескольких минут. После этого возьмите слегка влажную тряпочку и осторожно протрите телефон. Если перед этим на нем имелись мелкие царапины — они без следа исчезнут!

По материалам издания vnimanie.pro и YouTube-канала «Виталий Король»