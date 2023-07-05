Чашка чая спасет, если жмут туфли: неожиданное решение

Обнаружив, что новые туфли жмут, не спешите расстраиваться. Понравившуюся обувь можно «спасти» — точнее, спасти собственные ноги. Чтобы выйти из положения, поставьте на плиту чайник с водой. Дождитесь, пока он закипит, и пару минут (не больше!) подержите над носиком, из которого идет пар, свои туфли.

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Теперь заварите и выпейте чашку чая, наденьте плотные носки, а сверху — туфли. И походите в них по комнате. Постарайтесь двигаться хотя бы 10-15 минут. Если выдержите — можно расслабиться: теперь новые туфли уже не будут вам жать так же, как прежде. Маленькое дополнение: этот способ работает только с обувью из натуральной кожи.

По материалам издания vnimanie.pro и дзен-канала «Свекрови. Нет»