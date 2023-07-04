«Просто идеальны»: такие сумки главный тренд сезона — беспроигрышный вариант для городских модниц

Фото: freepik.com

Стилист-имиджмейкер дала совет, как выбрать себе идеальную сумку, которая подойдет к любому образу.

Многие девушки любят скупать наряды и обувь. Однако образ не может быть завершенным без сумки. Именно этот аксессуар способен добавить изюминку. Для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие сумки станут беспроигрышным вариантом в этом сезоне, особенно для жительниц больших городов. 

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«Если говорить про сумки на лето, то это, конечно, сумки шопперы или тоуты из канвы. Они из ткани. Супер тренд, если в них также сочетаются детали из кожи. Во многих брендах они представлены. Такие сумки просто идеальны для летних образов. Хорошо смотрится и с костюмами, и с платьями. 

Еще можно выделить плетены сумки тоже в комбинации с кожей в больших размерах. Они удобны для города. В них можно переносить много вещей», — поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет. 

Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro

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