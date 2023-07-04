«Просто идеальны»: такие сумки главный тренд сезона — беспроигрышный вариант для городских модниц

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«Если говорить про сумки на лето, то это, конечно, сумки шопперы или тоуты из канвы. Они из ткани. Супер тренд, если в них также сочетаются детали из кожи. Во многих брендах они представлены. Такие сумки просто идеальны для летних образов. Хорошо смотрится и с костюмами, и с платьями.

Еще можно выделить плетены сумки тоже в комбинации с кожей в больших размерах. Они удобны для города. В них можно переносить много вещей», — поделилась эксперт.